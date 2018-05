Zeeland Wordt Wakker: scholenfusie, blusboten en wandelmarathon

Bijeenkomst over fusie ZeldenrustSteelantcollege en De Rede. (foto: Omroep Zeeland)

Scholenfusie

In Terneuzen zijn gisteravond de ouders van leerlingen bijgepraat over de scholenfusie. Wat daarbij opviel, was dat vrijwel alle Terneuzense ouders vóór de fusie zijn.

Belgische blusboot maakt regenbogen bij demonstratie op de Westerschelde (foto: Marc Van Peel/ Havenbedrijf Antwerpen)

Antwerpse blusboten schieten te hulp

Als er een incident is op de Westerschelde, schieten ook de Antwerpse blusboten te hulp. Onder die afspraak werd woensdag opnieuw een handtekening gezet door de voorzitters Jan Lonink van de Veilgheidsregio Zeeland en Marc Van Peel van het Havenbedrijf Antwerpen. Ook blijft Antwerpen meebetalen aan veiligheid op de Zeeuwse riviermonding.

Mariniers oefenen op het Vlissingse strand in 2013. (foto: Foto Evert-Jan Daniels/ANP)

'Wenarrangement' voor mariniers

De zeker veertig mariniers die in april de ludieke quiz over Zeeland van de provincie hebben ingevuld krijgen geen verwenarrangement, maar een 'wenarrangement'. Het arrangement bestaat uit twee gratis overnachtingen, een dinervoucher en een 'Ontdek Zeeland-pakket' met tips voor leuke activiteiten in Zeeland.

Deelnemers aan de Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen bij de Otheense Kreek (foto: Omroep Zeeland)

Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen eens in de drie jaar

De wandelmarathon van Zeeuws-Vlaanderen wordt geen jaarlijks terugkerend evenement. De eerste editie vond afgelopen april plaats, maar wegens een te grote belasting voor de vrijwilligers heeft het bestuur besloten de marathon om de drie jaar plaats te laten vinden. De eerst volgende editie vindt plaats in 2021 en dan wordt er gelopen van Hulst naar Terneuzen.

Landschap bij de Zwaakse Weel in Kwadendamme (foto: Jacqueline Hoogvliet)

Het weer

Vanmorgen is er zo nu en dan ruimte voor de zon, maar er kan ook al een eerste regen- of onweersbui vallen. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 22 graden aan zee tot 26 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Op meerdere plaatsen komt het dan tot een fikse regen- of onweersbui.