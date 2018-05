Polderhuis kan op kinderen rekenen

Polderhuis in Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Het begon ermee dat het Polderhuis graag de jeugd wil betrekken bij de veranderingen in het museum. De leerlingen werden daarom uitgenodigd voor een bezoek om advies te geven over de toekomstige inrichting en de objecten die wel of niet moeten blijven.

De mening van kinderen wordt serieus genomen, benadrukt Ada van Hoof van het Polderhuis:

Ada van Hoof van het Polderhuis wil kinderen betrekken bij veranderingen in het Polderhuis

Het enthousiasme was zo groot dat de kinderen vervolgopdrachten hebben gekregen. Ze gaan tekeningen maken die in de themahoeken van het museum komen. En een aantal kinderen gaat een verhaal uit het verleden inspreken in een microfoon, zodat toekomstige bezoekers straks kunnen luisteren naar een kinderstem die vertelt wat een jongen van 11 jaar meemaakte in de oorlog.

Kinderambassadeur Pas en Limostempelkaart

Het Polderhuis is zo blij met de inbreng dat de kinderen zijn beloond met een 'Kinderambassadeur Pas' en een 'Limostempelkaart' waarmee ze vrij toegang hebben tot het museum (en beide bijbehorende vuurtorens).