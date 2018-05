Terneuzen moet een echte toeristische hotspot worden

Terneuzen had lang het imago van een drugsstad, door de aanwezigheid van veel illegale drugspanden en later de grootste coffeeshop van Europa. Deze coffeeshop Checkpoint trok op den duur meer dan 2000 klanten per dag.

Voldoende te bieden

Wethouder Frank van Hulle stelt dat de gemeente voldoende te bieden heeft, en een 'toeristische hotspot' moet worden. "Het gaat erom bestaande voorzieningen aan elkaar te koppelen. Denk bijvoorbeeld aan het Scheldetheater en de bioscoop, met het uitgaansgebied erachter en de mooie Scheldeboulevard voor de deur."

Hij trekt zich niets aan van schampere opmerkingen dat de industriële werkstad Terneuzen met zijn drugsverleden geen aantrekkingskracht heeft op toeristen. "Wij zorgen ervoor dat mensen niet meer bijkomen van genot, van alles wat ze straks kunnen vinden in Terneuzen."

Masterplan voor Terneuzen

Voor de stad zelf loopt er al langer een Masterplan. Zo is de Markt in het centrum van Terneuzen opnieuw ingericht, en moet de 'huiskamer van de gemeente' worden. Ook de veerhaven wordt opgeknapt en er is een nieuw winkelcentrum bijgekomen aan de Kennedylaan-West. Ook wil de gemeente meer doen met de Scheldeboulevard.

Campers bij Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Ook een kern als Sas van Gent kan uitgroeien tot een toeristentrekker, denkt Van Hulle. "Je hebt er natuurlijk het Industrieel Museum, maar we gaan ook de bestaande camperplaats in het groen uitbouwen. Er is een zwembad, er worden natuurgebieden ontwikkeld waar je kan wandelen en fietsen, en er komt een grote nieuwe speelplaats voor kinderen."

Guerilla-speelplaats

Deze nieuwe speelplaats in Sas van Gent aan de oever van het Kanaal van Gent naar Terneuzen, wordt een zogenoemde guerilla-speelplaats, met onder meer grote rioolbuizen. "Ook de beplanting is zeker niet keurig aangeharkt. Kinderen kunnen zich daar heerlijk uitleven."