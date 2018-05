Go Ahead Eagles volgende hoofdstuk in jongensboek Bliek

Voor het eerst in zijn carrière onderging Bliek woensdag in het Deventer Ziekenhuis een medische keuring om te kijken of zijn lichaam geschikt is voor een bestaan als profvoetballer. Een dag eerder was hij ook al in Nijmegen geweest voor een aantal tests.

Spannend natuurlijk, want het vormt het laatste obstakel richting een contract bij de club waar hij zo graag voor wil spelen. "Toen ik afgelopen seizoen met FC Dordrecht hier in Deventer speelde en mijn eerste doelpunt in het betaald voetbal scoorde, zei ik het al tegen mijn ouders", denkt Bliek (23) hardop terug aan november vorig jaar. "Wat zou het mooi zijn als ik bij deze club zou kunnen spelen. En nu gaat het nog uitkomen ook. Dat is natuurlijk fantastisch."

Echo en hartfilmpje

In het ziekenhuis wordt een echo van zijn hart gemaakt en even later in een andere kamer ook een hartfilmpje. Bliek ligt er wat gespannen bij. Vraagt zo nu en dan aan de laborant of alles toch wel goed is, maar krijgt geen antwoord. "Dat hoor je straks van de dokter", zegt de vrouw die de tests afneemt.

Een halfuur later is dat het geval en weet Bliek honderd procent zeker dat hij bij de volksclub uit Deventer een contract gaat tekenen voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar.

Julius Bliek kijkt via de spiegel naar de echo die van zijn hart wordt gemaakt in het Deventer Ziekenhuis (foto: Omroep Zeeland)

De persruimte van Stadion De Adelaarshorst aan de Vetkampstraat is de volgende halte op deze bijzondere dag voor Julius Bliek. Hij schudt de hand van een oud-international en speler van onder meer Feyenoord en Manchester City, want Paul Bosvelt is tegenwoordig technisch manager bij Go Ahead Eagles.

Bosvelt is de man die het ziet zitten in Bliek en hem naar de club haalt. Iets waar de Zeeuwse bakkerszoon tot voor kort alleen maar van kon dromen. Hij speelde weliswaar bij de Jeugd Voetbal Opleiding, maar kwam daarna bij Zeeuwse clubs die niet bepaald een garantie geven op doorstroming naar het profvoetbal.

DFS uit Burgh-Haamstede, Duiveland (Oosterland), FC Dauwendaele uit Middelburg en Kloetinge zijn de verenigingen in onze provincie waar hij voor speelde. En nu staat hij daar, schijnbaar uit het niets, naast Paul Bosvelt met een shirt van Go Ahead Eagles in zijn handen.

Julius Bliek (23) tijdens zijn presentatie bij Go Ahead Eagles (foto: Omroep Zeeland)

Na het ondertekenen van zijn contract mag Bliek nog even het stadion in voor interviews en foto's. "Die kun je mooi voor je social media gebruiken, zegt perschef Wouter Rutgers.

Dat daar veel reactie op gaat komen lijkt zeker. "Je hebt veel fans in Zeeland hè?", is de vraag van de sportjournalist van RTV Oost die doelt op de vele supporters van Kloetinge die Bliek steunden toen hij met FC Dordrecht de periodetitel won. "Misschien wel", lacht Bliek. "Als er een mooi affiche op het programma staat krijgen ze misschien wel een busje vol."

Dan, aan het eind, de onvermijdelijke vraag aan de nieuwe Go Ahead Eagles aanwinst die afkomstig is uit een bakkersfamilie. "Als je de keuze zou moeten maken tussen de bolus en de Deventer Koek. Wat wordt het dan?." Bliek redt zich er eenvoudig uit. Hij had de vraag waarschijnlijk verwacht. "Ik heb de Deventer Koek nog niet geprobeerd, maar ik kan de mensen hier zeker een Zeeuwse bolus aanbevelen."

1 juli is de eerste training

Julius Bliek is nu officieel speler van Go Ahead Eagles. Hij heeft nog een maand om aan het idee te wennen. Op 1 juli staat de eerste training in aanloop naar het nieuwe seizoen gepland.