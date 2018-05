Water liep langs de muren: Ostrea Lyceum stuurt ruim 500 leerlingen naar huis

Ostrea Lyceum in Goes (foto: Google Maps)

Volgens directeur Knuijt was er sprake van een onveilige situatie. "Het water kwam de tl-balken in het plafond naar beneden." Rond 11.00 uur heeft de school besloten om de leerlingen naar huis te sturen. "Het ging om zo'n vijfhonderd leerlingen, denk ik, nu de examenklassen er niet meer bij zijn."

Dakreparatie was nog niet afgerond

Op het dak van de school in Goes zijn de afgelopen periode reparaties uitgevoerd. "Juist door het slechte weer was dat nog niet allemaal afgerond, en dat wordt ons dus nu funest."

Inmiddels zijn elektriciens, dakdekkers en schoonmakers op de school aanwezig voor de noodzakelijke reparaties en de schoonmaak van het gebouw. De school hoopt morgen weer open te gaan.