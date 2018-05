Feyenoord speelt oefenwedstrijd tegen Zeeuws Elftal

Het Zeeuws Elftal speelde vorig jaar nog tegen Willem II en ADO Den Haag (foto: Paul ten Hacken)

De wedstrijd wordt op Sportpark De Veersche Poort bij Zeelandia Middelburg gespeeld en begint om 17.00 uur. De zondag tweedeklasser neemt samen met de Stichting Zeeuws Elftal de organisatie voor zijn rekening.

'Unieke kans'

"De mogelijkheid om tegen Feyenoord te spelen werd ons vorige week aangeboden", zegt Kees Roelse, voorzitter van de Stichting Zeeuws Elftal. "Dit is een unieke kans om de bekerwinnaar naar Zeeland te halen om tegen het Zeeuws Elftal te spelen."

Feyenoord kwam in het verleden al vaker naar Zeeland voor het spelen van oefenduels. In 2010 zorgde het Zeeuws Elftal voor een verrassing door Feyenoord in Hoek op 0-0 te houden.

Zeeuws Elftal strikt Feyenoord

De Stichting Zeeuws Elftal organiseert wedstrijden tegen profclubs uit binnen- en buitenlands voor het Zeeuws Elftal en Jong Zeeland (t/m 23 jaar). Hiervoor worden de beste Zeeuwse amateurvoetballers geselecteerd.

AZ

Feyenoord is de tweede profclub die komende zomer tegen het Zeeuws Elftal speelt. Eerder werd AZ vastgelegd als tegenstander voor een oefenduel in Bruinisse op donderdag 12 juli (19.30). AZ is van 9 tot en met 14 juli op trainingskamp in Zeeland.

