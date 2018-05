'Tribunes maken van zeesluis Terneuzen een attractie'

Volgens Van de Wege zijn er ook grote zeesluizen in IJmuiden en Antwerpen, maar zijn er nog nergens tribunes. "Terneuzen zou de primeur hebben."

Veel volk op de tribunes

Van de Wege heeft met eigen ogen in Panama gezien, dat er veel volk op de tribunes zit om de enorme schepen te bekijken die door het kanaal en de sluizen daar varen. "Luchtvaart maar ook scheepvaart heeft een enorme aantrekkingskracht op mensen. Als je dan hier de schepen bijna kunt aanraken."

Terneuzen moet meer doen met de legende van De Vliegende Hollander, zegt Willy de Meyer (foto: Omroep Zeeland)

Uit een andere hoek komt het pleidooi om juist met de legende van het spookschip De Vliegende Hollander uit te bouwen in de stad. Het pleidooi komt van Willy de Meijer, die jarenlang de kapitein van het spookschip uitbeeldde bij officiële gelegenheden.

Eftelingachtig spookschip is te duur

Een spookschip-attractie zoals De Vliegende Hollander in de Efteling was en is voor Terneuzen niet te betalen, beseft De Meijer. Hij pleit ervoor om een VOC-schip uit de tijd van De Vliegende Hollander dan in het water in het centrum neer te leggen, met eventueel een restaurant en een klein museum erin. Nu is er een kleine expositie over het schip in een paar zeecontainers in het centrum. "Ik vind dat een vlag op een modderschip, totaal niet aantrekkelijk voor toeristen."

De sage van de Vliegende Hollander wil dat kapitein Willem van den Decken op paasmorgen, ondanks het slechte weer en tegen de zin van zijn vrouw, met zijn VOC-schip de haven in Terneuzen verliet. Bestemming was Oost-Indië. Na een lange reis bereikte het schip de zuidwestelijkste punt van Afrika, Kaap de Goede Hoop. De kapitein probeerde de landpunt te passeren, waarop de bemanning protesteerde. De kapitein werd zo kwaad, dat hij de stuurman overboord gooide en riep: "God of de duivel... de Kaap vaar ik om, al moet ik varen tot het laatste oordeel." Voor straf raakte het schip in de macht van de duivel. De kapitein moet eeuwig blijven rondvaren op zee. De dode bemanning verricht zwijgend haar taken.

