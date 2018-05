Piloot (62) uit Goes komt om bij vliegtuigcrash Breda

Vliegtuigje neergestort (foto: ANP)

De man steeg iets na 11.00 uur op met zijn reclamevliegtuigje vanaf het vliegveld. Na enkele honderden meters kwam hij in de problemen. Volgens een getuige bij Omroep Brabant is het toestel mogelijk gecrasht door de reclamesleep. "Het toestel kreeg niet genoeg hoogte door de sleep, de piloot had geen tijd meer om te corrigeren en is in een duikvlucht geraakt."

Enige inzittende

Het vliegtuigje stortte neer in een veld langs de A58 ter hoogte van afslag Bosschenhoofd. Het vliegtuigje vloog in brand. Medewerkers van het vliegveld en een voorbijganger schoten de man te hulp, maar konden niets meer voor hem betekenen. De piloot was de enige inzittende van het vliegtuigje.

Luchtvaartdeskundigen van de politie en de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid en rechercheurs van de politie hebben het wrak en de omgeving minutieus onderzocht om zo de definitieve oorzaak vast te stellen.

Vanwege het onderzoek is het vliegveld donderdag voor de rest van de dag gesloten.

