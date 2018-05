Tóch cruiseschepen naar Vlissingen

Zeeland Cruise Port moet voor het aanmeren van cruiseschepen extra kosten maken. Per schip komt dat neer op zo'n 10.000 euro. Het bedrijf zelf kan dat niet opbrengen en had laten weten erover te denken Vlissingen maar niet meer aan te doen. Maar door de financiële handreiking gebeurde dat vandaag toch

De Prinsendam van 204 meter lang en 28,90 meter breed arriveerde vanochtend om 07:00 uur in de Sloehaven. De cruise-ambassadeur, Ko Poppe, is blij dat er dit seizoen toch cruiseschepen aanmeren in Vlissingen. "Het is de enige haven in Zeeland die dergelijke schepen van dit formaat kan ontvangen", aldus Poppe.

Belofte niet nagekomen

In 2013 heeft de gemeente beloofd een cruiseterminal aan te leggen in de Buitenhaven, naast de terminal van het fiets-voetveer. Volgens Poppe kreeg de gemeente Vlissingen hiervoor subsidie van de provincie, maar heeft die daar niks mee gedaan. "Dat vind ik niet netjes. Er is ook niets gecommuniceerd naar ons. Ik heb begrepen dat het een raadsbesluit was, dus ik begrijp niet hoe ze dat hebben kunnen negeren", aldus Poppe.

De passagiers van de Prinsendam zijn helemaal weg van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat de zeecruisevaart in Zeeland moet blijven. Dan moet er wel een structurele oplossing komen voor een vaste aanmeerplek voor cruiseschepen, want bedrijven kunnen niet blijven subsidiëren. "De gemeente heeft toegezegd om binnenkort met alle partijen een goed gesprek te voeren over hoe we verder gaan in de toekomst. Hierbij willen ze constructief meewerken en meedenken", zegt Poppe.

