Opnieuw zorgen over vervoersplan Arduin

Locatie Arduin in Middelburg (foto: Omroep Zeeland )

Het vorige vervoersplan, waarin cliënten werden vervoerd door vrijwilligers en medewerkers van Arduin, werd geschrapt na ernstige opstartproblemen. Zo moesten gehandicapte kinderen soms uren wachten of werden zij helemaal niet opgehaald. Die problemen zijn in het nieuwe vervoersplan verleden tijd, bezweert een woordvoerder van Arduin.

Vragen over capaciteit

Ouders zijn daar nog niet zo zeker van. René Jacobs uit Vlissingen trok bij het vorige plan aan de bel en doet dat nu opnieuw. Zijn dochter maakt al jaren gebruik van het vervoer. Jacobs zegt dat hij namens meerdere ouders spreekt. "Vraag is of er voldoende capaciteit is en er voldoende chauffeurs zijn."

Ook over de invoerdatum maakt Jacobs zich zorgen. "Zo tegen de zomer aan, met de vakantie voor de deur. Is dat de beste tijd?" Jacobs had liever gezien dat de overgang in fases zou zijn gegaan. "Eerst een paar ritten proberen, dan verder kijken." Maar dat gebeurt nu niet.

Vader René Jacobs maakt zich zorgen. (foto: Omroep Zeeland)

Een woordvoerder van Arduin denkt dat het een goed plan is: "Een groot verschil met het plan van vorig jaar is dat vooral wordt gewerkt met professionele chauffeurs in plaats van vrijwilligers en medewerkers van Arduin. Ook zijn er geen centrale opstapplaatsen meer, maar worden de cliënten voortaan thuis opgehaald. Daardoor zitten de cliënten minder lang in de bus als zij naar huis of werk worden gebracht."

Arduin gaat per 2 juli met het nieuwe vervoersplan werken.

Lees ook: