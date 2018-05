Goede uitgangspositie voor GOES na zege in heenwedstrijd

De spelers van GOES juichen na een goal (foto: Frans van Pagee)

GOES schoot in de eerste helft uit de startblokken en kwam na zeven minuten spelen al op een 0-1 voorsprong door een treffer van Francis Kabwe Manengela. Toch wist GOES de goede lijn niet door te trekken waardoor Silvolde meer kansen kon creëren. Tot een doelpunt kwam het nog niet dankzij reddingen van Brian Meulmeester.

Vier minuten voor rust leek GOES de voorsprong te verdubbelen nadat Erwin Franse in het strafschopgebied onderuit werd gehaald. Alleen wist Kabwe Manengela de penalty niet te verzilveren waardoor de stand 0-1 bleef. Waar GOES verzuimde om de 0-2 te maken, sloeg Silvolde wel toe. Na twee reddingen in de slotfase was Meulmeester niet machtig tegen de inzet van Wout Blasman waardoor beide ploegen met een 1-1 stand de kleedkamers in gingen.

Na rust kwam GOES al snel weer op voorsprong, Erwin Franse wist de bal simpel binnen te tikken na een voorzet van Kabwe Manengela. Na de 1-2 hield GOES de voorsprong vast en gaf deze niet meer weg waardoor de ploeg van Rogier Veenstra een goede uitgangspositie heeft voor de terugwedstrijd op zondag 3 juni.

Scoreverloop

0-1 Kabwe Manengela (7)

1-1 Blasman (45+1)

1-2 Franse (50)

Opstelling GOES

Meulmeester, Dekker, Jan Paul van Hecke, Tawfik, Klaas van Hecke, De Vlieger, De Winter, Hollemans (V/d Woestijne/85), Kabwe Manengela, Wissel, Franse (Kroon/81)