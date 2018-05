Veere zet unaniem in op meer integriteit

Wethouder Jaap Melse van Veere verwijdert symbolisch de gasmeter uit het gemeentekantoor in Domburg. (foto: Omroep Zeeland)

Melse legde eerder deze maand zijn functie neer. Aanleiding is de uitkomst van een onderzoek naar zijn integriteit. De wethouder van SGP/ChristenUnie werd beschuldigd van belangenverstrengeling.

Alle partijen vonden dat er meer en beter opgelet moet worden om dergelijke kwesties in de toekomst te voorkomen.

Op veel vragen geen antwoord

Verder probeerde PvdA/GL en het CDA helder te krijgen waarom SGP/CU is gestopt met het vormen van een coalitie met de drie partijen. De SGP/CU wilde daar niet op in gaan. Eerder liet het CDA weten dat het volgens die partij kwam vanwege de kwestie Melse.

De coalitievorming tussen PvdA/GL, SGP/CU en het CDA was in een vergevorderd stadium. Toen opperde het CDA dat het beter zou zijn als er een andere partij de wethouder zou leveren voor de portefeuille (Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte) van Melse. Volgens het CDA trok daarna de SGP/CU zich terug uit de onderhandelingen.

PvdA/GL en het CDA probeerden verschillende keren het stuklopen van de besprekingen op de agenda te krijgen, omdat dat volgens hen ook ging over integriteit. Er werd niet op gereageerd in de vergadering door de andere partijen.

Afgesproken is dat er een commissie komt die gaat bepalen hoe de regels over integriteit kunnen worden aangescherpt.

Nog geen coalitie

In Veere is nog geen coalitie. De SGP/CU was lang in gesprek met PvdA/GL en CDA. Maar na het rapport over Melse zijn die besprekingen geklapt. De partij is nu in gesprek met DTV en VVD.

Alleen in Veere en Vlissingen is nu nog geen nieuw gemeentebestuur.

Kwestie Melse Jaap Melse heeft appartementen gekocht in het nieuwe Duinhotel Tien Torens in Zoutelande dat in maart werd geopend. Er is onderzoek gedaan naar het handelen van Melse bij de aanschaf van dat appartement. Maar ook naar de verbouwing van een schuur op het erf van Melse en zijn aandeelhouderschap bij Melse Maljaars BV. Uit dat onderzoek komt naar voren dat Melse niet heeft gehandeld zoals een goed wethouder betaamt. Daarop besloot Melse zijn functie neer te leggen. Verder bleek uit het onderzoek dat de raad zelf ook steken heeft laten vallen in de controle.

