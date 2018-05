'Zondag moet het gebeuren, we zijn er klaar voor'

Dreiging

Kabwe Manengela zorgde voortdurend voor dreiging en hield de verdedigers van Silvolde aan het werk. De aanvaller van GOES, die volgend seizoen voor Halsteren speelt, scoorde na zeven minuten het eerste doelpunt en gaf de assist bij de tweede goal, die gemaakt werd door Erwin Franse. Wel miste Kabwe Manengela een strafschop. "Niet goed ingeschoten", zei hij eerlijk na afloop.

"Het was een pittige, zware pot vanavond". Daarmee bedoelde Kabwe Manengela de soms harde duels die op het veld uitgevochten werden. "We hebben de overwinning over de streep kunnen halen, dus ben ik blij."

Heerlijke wedstrijd

Achterin speelden de verdediger Sherief Tawik en Jan Paul van Hecke een belangrijke rol door veel duels te winnen. "Dit was een heerlijke wedstrijd", aldus de jonge verdediger (18) uit Arnemuiden. "Het waren alleen maar harde duels. Ze speelden erg opportunistisch. Alle ballen gelijk naar voren op die sterke spitsen. Daar moesten we ons tegen wapenen en dat hebben we aardig gedaan."

Wel kwam GOES nog enkele keren in de verdrukking, maar telkens redde keeper Meulmeester of was de afronding van Silvolde niet goed. Eén keer moest Meulmeester capituleren. Dat was in de blessuretijd van de eerste helft toen Wout Blasman raakte kopte. "Laatste tien minuten drong Silvolde erg aan, maar gelukkig zijn we er goed doorheen gekomen."

Tien duels zonder nederlaag

Door de zege op Silvolde is GOES al tien duels zonder nederlaag. De laatste keer dat GOES verloor was op 8 april tegen Juliana'31. Zondag is de return tegen Silvolde. De winnaar plaatst zich voor de finale van nacompetitie en speelt tegen de winnaar Gemert/Be Quick 1887. Gemert won de eerste wedstrijd met 2-0/

