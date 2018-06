Deel dit artikel:











Brand bij champignonverwerker Yerseke

Bij champignon-verwerker Scelta aan de Industrieweg in Yerseke heeft korte tijd brand gewoed. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland was op een productielijn een restproduct in brand gevlogen. Dat is met schuim geblust.

De brandweer blust een brand bij de champignonverwerker in Yerseke. (foto: Provicom) Er waren geen gewonden. De brandweer heeft het pand geventileerd en ook is het dak geïnspecteerd. Tegen 4.00 uur kon de brandweer terug naar de kazerne.