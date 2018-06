Zeeland wordt wakker: Arduin, strengere regels en brand

De brandweer blust een brand bij de champignonverwerker in Yerseke. (foto: Provicom)

Brand

Bij champignonverwerker Scelta aan de Industrieweg in Yerseke heeft korte tijd brand gewoed. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland was op een productielijn een restproduct in brand gevlogen.

Het nieuwe college van Terneuzen met zes wethouders (foto: Omroep Zeeland )

Terneuzen transparant

De VVD in Terneuzen vergelijkt het nieuwe gemeentebestuur met Tom Dumoulin. Woorden van Jan Sips van de VVD, vanavond tijdens de bespreking van het coalitie-akkoord. "Dumoulin staat voor een nieuwe vorm van wielersport waarbij transparantie voorop staat, dat willen wij als nieuwe coalitie ook.

Het gemeentehuis van de gemeente Veere in Domburg (foto: Wikipedia Commons - Steven Lek)

Regels aanscherpen

De gemeente Veere vindt unaniem dat de regels voor integriteit in de gemeente moeten worden aangescherpt. Dat bleek donderdagavond tijdens een debat over het onderzoek naar de integriteit van Jaap Melse, oud wethouder van Veere.

(foto: Omroep Zeeland)

Zorgen over vervoer Arduin

Ouders van cliënten van Arduin maken zich zorgen over de haalbaarheid van het nieuwe vervoersplan van Arduin. Ze zijn opnieuw bang voor problemen.

Zonsopkomst bij Zonnemaire. (foto: Lennaert de Looze via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Wolkenvelden, ook nu en dan zon en overwegend droog. Het wordt rond 20 graden. Er waait een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind.