'Niet rouwig om stoppen AD-oliebollentest'

"De achterliggende gedachte van het AD was natuurlijk om zo veel mogelijk kranten te verkopen", denkt Daane. De cijfers bij de testen gingen van -1 tot 10. "Bij echte vaktesten heb je niet zulke cijfers. Ik ben er echt niet rouwig om dat het stopt."

Daane deed zelf ook een aantal keer mee aan de oliebollentest. Hij kreeg verschillende beoordelingen. "Het ene jaar was het goed en jaar later was het slecht." Dat vond hij gek omdat er aan de receptuur nooit wat veranderd. "De verschillen waren bij het AD elk jaar zo extreem. Daar is het denk ik ook fout gegaan."

Bij een goede beoordeling, staan de rijen dik. Een slecht cijfer doet zeer." Bakker Peter Daane

Rijen dik

In 2012 en 2014 bakte Daane de beste oliebollen van Zeeland volgens het AD. "Toen stonden er rijen dik voor de winkel om onze oliebol te kopen. We kregen het niet aangebakken." In 2010 kreeg Daane het cijfer 2 van het AD en ook in 2015 was de Vlissingse bakker 'de slechtste van Zeeland'. "Dat deed wel zeer, maar dat hebben we toen opgepakt door mensen in de winkel te laten proeven. Toen bleek het allemaal wel meevallen en hebben we weinig schade gehad."

Naast dat het AD stopt met de oliebollentest stopt het ook met het testen van haring en friet in Nederland.