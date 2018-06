Deel dit artikel:











Schip verliest deel van stuurhut bij Terneuzen

In de Zevenaarhaven in Terneuzen is een stuk van een stuurhut van een schip gevonden. Het gaat om de stuurhut het Zuid-Hollandse schip de Endeavour, wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het schip is ernstig beschadigd.

Schip verliest deel stuurhut bij Terneuzen (foto: Provicom) Het dak van de stuurhut lag in het kanaal van Terneuzen naar Gent naast de kade aan de Frankrijkweg. Het schip ligt ondertussen aan de kade bij Sluiskil. Naast dat het stuk van de stuurhut in het water lag, heeft de gehele stuurhut los gelaten. Op het dek zijn er ook twee personenauto's aan dek zwaar beschadigd. Eén van de twee personenauto's die is beschadigd. (foto: Provicom)