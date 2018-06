Reddingsdienst Tholen heeft nieuwe reddingsboot

Vier van de zeven opgeleide schippers van de post Tholen op De Eendracht die woensdagmiddag 30 mei in Tholen arriveerde. (foto: Peter Schoneveld)

Het gaat om een 3,4 ton zware aluminiumboot van negen meter lang met twee motoren van 258 pk. Het vaartuig haalt een maximumsnelheid van 34 knopen, ruim 60 kilometer per uur. Aan boord is plek voor vier bemanningsleden en twintig geredde mensen.

Samenwerken met Brabant

De veiligheidsregio's van Zeeland en Midden- en West-Brabant ondertekenden eerder een overeenkomst waarin ze de taken op het Schelde-Rijnkanaal verdeelden. Brabant neemt branden voor z'n rekening, de Reddingsdienst Tholen wordt ingeschakeld voor zoek- en reddingswerk op het kanaal.

De Reddingsdienst Tholen is een onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en bestaat uit vrijwilligers van de brandweerpost Tholen die in samenwerking met de KNRM zijn opgeleid en getraind om 'Search and Rescue'-taken op het Schelde-Rijnkanaal te doen.

"Denk aan het redden van iemand die overboord geslagen is, helpen bij de ontruiming van een schip, transport van een gewonde of zieke, berging, et cetera", legt Sal Cracau van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) uit. "Het schip is uitgerust voor een beginnende brand, zodat het stand kan houden tot het blusvoertuig uit Brabant is gearriveerd."

Tot nu toe moesten brandweermannen uit Tholen - die zijn opgeleid door de KNRM - het doen met een kleinere boot die eigenlijk niet geschikt was voor de taak. Daar komt vanaf komende zaterdag verandering in, dan wordt De Eendracht officieel gedoopt en in gebruik genomen. Dit gebeurt in de haven van Tholen, waar half juli ook een nieuw boothuis wordt gerealiseerd.