Deel dit artikel:











'Bouw de nieuwe onderzeeboten in Nederland'

Als het aan werkgeversvoorzitter Hans de Boer van het VNO-NCW ligt, dan worden de nieuwe onderzeeërs van de marine in Nederland gebouwd. Dat zegt De Boer tegen de Telegraaf. Volgens de krant is er een goede kans dat hij zijn zin krijgt. Mocht dit gebeuren dan is de kans groot dat scheepsbouwer Damen uit Vlissingen de boten mag gaan maken.

Damen Vlissingen (foto: OZ) De Nederlandse marine maakte begin deze maand bekend flink te gaan investeren in nieuwe fregatten en diverse schepen. Damen Shipyards werd toen al genoemd als grootste kanshebber om de order binnen te halen. Damen-directeur Hein van Ameijden vertelde toen dat hij 'vertrouwen heeft dat de order naar Damen zou komen.' Mocht dat zo zijn dan betekent dat er veel werk bijkomt voor de scheepsbouwer. Lees ook: Dit marinegeld komt waarschijnlijk wél naar Vlissingen