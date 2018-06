Dé oplossing voor wateroverlast: een mini-bos

Goud: minibossen in Zeeland

Deze maand winnen maar liefst drie raadsleden de gouden medaille: Saskia Verheij (D66 Goes), Peter de Kraker (D66 Terneuzen) en Willemien Treurniet (ChristenUnie Middelburg). Alle drie willen ze dat er zogenoemde tiny forests, oftewel mini-bossen in hun gemeente komen. Een tiny forest is een klein bos, ongeveer ter grootte van een tennisveld, binnen de bebouwde kom.

De drie gouden medaille-winnaars van de maand mei (foto: Omroep Zeeland)

Mini-bossen helpen om wateroverlast tegen te gaan. Geen overbodige luxe, bleek deze week toen hevige regenval ervoor zorgde dat straten onderliepen en het hemelwater soms zelfs huizen binnen stroomde. Willemien Treurniet van de ChristenUnie in Middelburg ziet ook dat de regenbuien steeds heftiger worden en vindt dat de stad daarop moet worden ingericht.

"Elk stukje grond dat niet is betegeld, heeft een enorme capaciteit om vocht op te nemen", stelt Saskia Verheij van D66 in Goes. "Dat mogen we niet onderschatten." Ze krijgt bijval van haar partijgenoot Peter de Kraker in Terneuzen: "Al het water dat tegels valt moet via het riool worden afgevoerd. Alles wat op grond valt, wordt via de grond afgevoerd."

Een tiny forest is een mini-bos ter grootte van een tennisbaan (foto: Omroep Zeeland)

Levensbelang

Tiny forests zijn verder een belangrijk wapen in de strijd tegen insectensterfte. Insecten staan aan het begin van de voedselketen en zijn zo bezien dus van levensbelang. Saskia Verheij benadrukt de noodzaak tot maatregelen: "Het is momenteel veel in het nieuws dat er steeds minder insecten zoals bijen en vlinders zijn."

Een zorgelijke ontwikkeling, vindt Willemien Treurniet. Zo'n mini-bos kan ervoor zorgen dat er meer insecten komen, stelt Peter de Kraker: "Insecten worden nu vooral bedreigd door pesticiden, maar in een tiny forest kunnen ze prima vertoeven."

Spelregels Ferdinands Vragenuurtje Iedere maand stellen raadsleden en Statenleden tientallen schriftelijke vragen. Die zijn gericht aan het gemeentebestuur of het provinciebestuur, maar ze worden ook naar Omroep Zeeland gestuurd. Politiek verslaggever Ferdinand Koppejan verzamelt iedere maand al die vragen en kiest de drie beste uit. Het belangrijkste criterium is: Welke partij komt er het beste op voor de belangen van de Zeeuwen?

De drie raadsleden dringen er in schriftelijke vragen bij hun gemeentebestuur dan ook op aan om in actie te komen. D66 in Terneuzen wil zelfs een prijsvraag uitschrijven waarbij burgers zelf kunnen aangeven waar zo'n tiny forest het best kan komen.

Uitgesproken mening

Die minibossen zijn volgens de politieke redactie van Omroep Zeeland best een goed idee. En natuurorganisatie IVN heeft ook nog eens een flinke pot geld klaarstaan om die tiny forests in Zeeland aan te leggen. Maar de meeste Zeeuwse gemeenten, op Goes na die de minibosjes heeft opgenomen in het collegeprogramma, hebben nog geen beroep gedaan op dat geld. Zelf twijfelen we bij de omroep nog of we dat dom of nalatig vinden. Maar de drie gouden medaillewinnaars van deze maand hebben er wél een uitgesproken mening over:

Dat kan beter! (foto: Omroep Zeeland)

Zilver: intocht Sinterklaas

Na uren van intensief overleg en dagen denken

is besloten het zilver aan de PVV Terneuzen te schenken



Ze hoopten op de komst van Sinterklaas

De landelijke intocht in Terneuzen

Maar het college liet de raad geen keuze

En PVV'ers maakten wild geraas



Want alle pepernoten nog aan toe

Zo'n zwak gestaafd besluit verdient de roe

De partij besloot de burgemeester te belagen

Met een hele lijst van schriftelijke vragen

Intocht Sinterklaas Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Brons: Zanddijk bij Yerseke moet veiliger

De bronzen medaille gaat naar de PvdA in Provinciale Staten. Die partij wil dat er snel maatregelen komen om de Zanddijk, de weg tussen de A58 en Yerseke veiliger te maken. De PvdA heeft zelf al een paar oplossingen bedacht.

Zo zou de maximum snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur terug moeten, waarbij de politie permanent op snelheid zou moeten controleren. Ook wil de partij dat de provincie de mogelijkheden in kaart brengt om een tunnel of een viaduct te bouwen op de plek waar het spoor en de Zanddijk nu nog kruisen.

Ongeluk Zanddijk Yerseke (foto: Omroep Zeeland / HV Zeeland)

