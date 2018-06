JP & The Seeger Session Band neemt afscheid

JP & The Seeger Session Band in The Late Late Show (Ierland)

JP & The Seeger Session Band startte in 2010 als tijdelijk project. Het was geïnspireerd op de Seeger Sessions van Bruce Springsteen. De band bleef jaar na jaar bestaan door een combinatie van de groeiende schare fans en het plezier dat de bandleden en crew zelf beleefden.

Optredens in binnen- en buitenland

In totaal trad de band zo'n 150 keer op en maakte diverse keren een uitgebreide theatertour door Nederland, zoals The Crisis Cure Tour I en II en The Freedom Express Tour. Vijf keer speelde JP & The Seeger Session Band op het Skagen festival in Denemarken. Begin dit jaar bezocht de band Ierland voor drie optredens op het Tradfest in Temple Bar Dublin, inclusief een live tv-optreden in The Late Late Show."

De shows in Drachten en Middelburg zijn bedoeld als afscheid van het publiek. De bandleden gaan daarna ieder hun eigen muzikale weg.