Ruzie op vliegveld nekt uitbreiding oorlogsmuseum

Wings to Victory verzamelt alles wat met de luchtoorlog boven Zeeland tijdens WOII te maken heeft. Verhalen over crashes staan gedocumenteerd in een database op het internet. De fysieke verzameling ligt opgeslagen in een zogenaamde Nisse-hut op een stuk terrein van vliegveld Midden-Zeeland. Die hut is veel te klein en de stichting ijvert daarom al jaren voor een uitbreiding.

Uitbreiding levensvatbaar?

Vorig jaar jaar vertelde voorzitter Martien van Dijk dat het realiseren van de uitbreidingsplannen binnen handbereik was: "We hebben de financiering rond en ik denk dat we een mooie toekomst tegemoet zullen gaan." Maar er diende nog wel een hobbel genomen te worden; de aandeelhouders van het vliegveld en directeur Enno Belderok moesten nog overtuigd worden van de haalbaarheid van de plannen.

Een maquette van het te realiseren luchtoorlogmuseum (foto: Omroep Zeeland)

En dat lukte niet. Een aantal maal werden de plannen gepresenteerd en afgewezen. Volgens Belderok ontbrak een gedegen financiële onderbouwing en wilde de stichting te weinig betalen voor de grond die ze gingen gebruiken. Het museum was gepland op de plek waar tot vorig jaar het oude restaurant van het vliegveld stond. Er zouden een aantal gebouwen komen waar de collectie van de stichting en oude vliegtuigen tentoongesteld konden worden.

De hut moet weg

Nu de plannen voor het museum niet door lijken te gaan, wil Belderok ook van de zogenaamde Nissehut af, een golfplaten ronde opslagloods waar nu de spullen van Wings to Victory in opgeslagen staan, maar dat als museum veel te klein is: "Er was een vergunning tot 2014, en in de jaren daarna hebben we de Nissehut gedoogd omdat we aan het onderhandelen waren."

Nu wil Belderok dat de boel wordt opgeruimd omdat hij plannen heeft voor de plek: "Er zijn mensen gevonden die de grond willen huren." Op de vraag waar de stichting met de spullen naar toe moet, zegt Belderok dat er nog wel een plekje is ergens anders op het vliegveld.

Stekker uit Zeeuwse Luchtvaartdagen

Daarnaast heeft Wings to Victory ook de stekker uit de Zeeuwse Luchtvaartdagen getrokken dit jaar. Met een persbericht lieten ze weten niet aan de voorwaarden van de directeur te willen voldoen.

De luchtvaartdagen op vliegveld Midden-Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Belderok verzocht de stichting om een evenementenverzekering af te sluiten voor de Luchtvaartdagen, onder meer omdat er al eerder schade was aangebracht aan het vliegveld en de afwikkeling daarvan lang op zich liet wachten.

Ook vind Belderok het niet meer dan normaal om de risico's van een evenement dat duizenden bezoekers trekt, te verzekeren. Als laatste verwacht hij ook een redelijk deel van de opbrengsten: "Wij zetten extra mensen in op die dagen, het is logisch dat we daar een vergoeding voor krijgen."

Wij herkennen ons niet in de woorden van directeur Enno Belderok. Het is bezijden de waarheid en dus onjuist." Martien van Dijk, voorzitter Wings to Victory

Ondanks verschillende verzoeken voor een reactie op camera, weigert het bestuur van Wings to Victory om commentaar te geven via een interview. De enige reactie is een korte mail: "In de door directeur Belderok van Zeeland Airport gebezigde terminologie/uitlatingen herkennen wij ons als Stichting Wings to Victory absoluut niet; het is ook bezijden de waarheid en dus onjuist. We hebben er dan ook geen behoefte aan om te reageren op uitspraken van de directie."