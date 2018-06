Yara hangt miljoenenboete boven het hoofd

De gele priltoren stopt met werken met de komst van de Ureum 8 (foto: Omroep Zeeland)

Het draait allemaal om de ureumpriltoren van Yara. Daarin worden kunstmestkorrels geproduceert uit ureum. Die toren is nog in bedrijf, terwijl deze installatie vanaf 1 mei stil had moeten liggen. Als uiterlijk 25 juli 2018 de priltoren niet buiten gebruik is, moet het bedrijf een bedrag van een miljoen euro per week betalen tot een maximum van vijf miljoen euro.

Vergunning kwijtgeraakt

Yara raakte begin mei de gedoogvergunnig van de provincie kwijt voor het uitstoten van meer ureumstof. De fabriek kreeg deze vergunning al in 2015 nadat Yara had toegezegd te zullen investeren in een nieuwe fabriek. De gedoogvergunning is in januari al een keer verlegd. Die fabriek is in de maak, maar de bouw liep vertraging op door een arbeidsconflict.

Na mei kreeg RUD Zeeland de opdracht om Yara in de gaten te houden. De milieudienst heeft nu aangegeven dat Yara tot 25 juli de tijd heeft om aan de regels te voldoen.

Woordvoerder Gijsbrecht Gunter van Yara zegt er alles aan te doen om deze deadline te halen en hoopt dat tegen die tijd de nieuwe ureumfabriek klaar is. Mocht Yara het niet halen.

Lees ook: