Oud-profwielrenner en fietsenbouwer Jaap Huissoon overleden

Jaap Huissoon (foto: Omroep Zeeland)

De in Yerseke geboren Huissoon was profwielrenner van 1958 tot en met 1960. Hij was ploeggenoot van onder meer Jo de Roo, Adrie Voorting en Wout Wagtmans. Huissoon verloor begin maart zijn vrouw Nelly. Hij is 82 jaar oud geworden.

Het begin van Huissoon Sport

Vijfenveertig jaar geleden bouwde Huissoon een fiets voor zichzelf. Tijdens het koersen viel hij op met die fiets. Huissoon: "Steeds meer mensen zeiden, maak voor mij ook eens zoiets", vertelde Huissoon in 2013 tijdens het 40-jarig bestaan van zijn rijwielhandel. Het bleek uiteindelijk de start te zijn van Huissoon Sport in Goes. Veel prof- en amateurwielrenners hebben er de afgelopen jaren een fiets laten maken.

Hieronder is de reportage te zien die Omroep Zeeland in 2013 maakte.