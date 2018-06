'Zes wethouders is helemaal niet te veel'

Het nieuwe college van Terneuzen met zes wethouders (foto: Omroep Zeeland )

"Zes wethouders voor Terneuzen niet teveel"

Terneuzen heeft met zes wethouders méér wethouders dan Rotterdam. Dat kwam de coalitie gisteravond op de nodige kritiek van de oppositie te staan.

Maar namens die coalitie veegde nieuwe CDA-wethouder Jurgen Vervaet die kritiek van tafel. "We hebben hier zware dossiers op tafel, zoals de sociale werkvoorziening Dethon en de uitvoering van allerlei zorgtaken die het rijk naar de gemeente heeft geschoven." Volgens Vervaet valt Terneuzen daarom niet te vergelijken met Rotterdam.

Jurgen Vervaet (CDA Terneuzen) (foto: Omroep Zeeland )

Ambassadeurs

Nieuwe wethouder Ben van Assche van de ChristenUnie onderstreept de woorden van zijn CDA-collega Vervaet. "We zitten hier in een unieke omgeving. Heel veel dingen zijn hier grensoverschrijdend, zoals de haven en een belangrijk deel van ons bedrijfsleven. Doordat we met zijn zessen zijn, kunnen we er ook op uit en echte ambassadeurs voor Terneuzen zijn."

Van Assche (32) vindt zichzelf niet te jong voor een wethouderspost. "Ik heb managementstudies gedaan, ben bedrijfsleider geweest en heb in Wageningen Development and Rural Innovation gestudeerd, dus ik denk dat de post me op het lijf geschreven is."

Ben van Assche (32) vindt zichzelf niet te jong als wethouder

Ben van Assche, wethouder Terneuzen (foto: Omroep Zeeland )

Lees ook: