Onwel geworden automobilist beschadigt zeven auto's

Automobilist richt ravage aan in Middelburg (foto: Provicom)

Waarschijnlijk is de man onwel geworden en raakte hij daardoor de controle over zijn auto kwijt. De auto stopte toen de man tegen een hek reed bij de Lidl. In totaal raakten zeven auto's beschadigd doordat de auto's tegen elkaar geduwd werden.

De man is ter plekke door ambulancemedewerkers behandeld. De politie heeft geholpen met de schade-afhandeling.