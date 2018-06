Lamaketta's schrijven tweede nieuwe lied: Doe Mie Die Da Ma

Feestband De Lamaketta's heeft weer een nieuw lied naar buiten gebracht. Doe Mie Die Da Ma is het tweede nummer dat de band schrijft in de aanloop naar het optreden op Festival de Ballade, begin juli. Vorig jaar gaven de bandleden daar voor het eerst sinds 11 jaar weer een optreden.

De Lamaketta's - Doe Mie Die Ma

De Lamaketta's uit Zeeuws-Vlaanderen met zanger Maikel Harte, is bekend van nummers als Zeeuws Meisje, Wa Ei Jie Mee Je n' Haor Hedaon, Joehoe en de klassieker Kapitein Rooibos. In totaal schrijft de band drie nieuwe liedjes voor het optreden. Vorige maand verscheen al Schat Als Het Een Jongen Is Heet Ie Elvis.

Eenmalig

Het festival op 't Kopje van Kanada, net buiten Terneuzen was in 2017 bedoeld als een eenmalig reünieconcert van De Lamaketta's. Vorig jaar kwamen duizenden bezoekers uit Nederland en België op het festival af. Behalve het reünieconcert waren er optredens van onder anderen Danny Vera, Ronnie Flex en Rowwen Hèze.

Festival de Ballade is dit jaar op 6, 7 en 8 juli. Welke artiesten dit jaar optreden is nog niet bekend. Het programma van de zondag bestaat uit muziek, straattheater en animatie voor kinderen.

De Lamaketta's - Schat Als Het Een Jongen Is Heet Ie Elvis