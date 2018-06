Onderzoek moet graszaad overeind houden

De verschillende bestrijdingsmiddelen worden getest op stukken gras. (foto: Omroep Zeeland)

Het onderzoek wordt gedaan door Werkgroep Graszaden en Graszoden, adviesbureau Delphy en proefboerderij Rusthoeve. Vooral de groeiregulatie wordt op dit moment uitgetest. "Echt nieuwe middelen zijn er niet", zegt Sjaak Bil van DSV Zaden. "Het is meer het finetunen van de toepassingen en de kijken hoe verschillende doseringen werken,"

Zeeuws boeren zaaiden graag gras

In Zeeland wordt volgens DSV Zaden veel graszaad geteeld. Ongeveer een derde van alle graszaadteelt komt uit Zeeland. Graszaad wordt zo veel geteeld omdat het een prettig gewas is om de teelt van bieten en uien mee af te wisselen. "Graszaad is goed voor de grond", zegt Bil. "Beter dan graan. Het zorgt ervoor dat veel organische stoffen zoals zuurstof, koolstof of waterstof."

Graszaak is bespoten met verschillende bestrijdingsmiddelen. Daarna wordt gekeken naar de uitwerkingen. (foto: Omroep Zeeland)

De zaden worden later gebruikt door particulieren voor het kweken van gras voor koeien en schapen. Particulieren kunnen de zaden ook kopen in de winkel. Ook worden de zaden gebruikt om graszoden te kweken die worden gebruikt op golfbanen of voetbalvelden.

Teeltbegeleider Sjaak Bil over de open dag die vandaag was