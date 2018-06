Met tape van je hooikoortsklachten af, hoe kan dat?

Ellen van Houte is één van de fysiotherapeuten in Zeeland die mensen met hooikoorts helpt. Dat doet ze door tape in een c-vorm rond de schouderbladen te plakken.

Van Houte zegt dat ze daarmee tientallen cliënten met hooikoorts helpt: "Er zijn twee redenen waarom de tape werkt. Het zorgt voor rust in het bindweefsel, waar ons lichaam voor het grootste deel uit bestaat. En door middel van de rek die in de tape zit, oefen je invloed uit op zenuwsystemen die overmatig reageren bij hooikoorts."

Kriebelende ogen dat je zo hard in je ogen wilt krauwen, dat je ze eruit wilt krabben." Ella de Jonge had tien jaar lang last van ernstige hooikoortsklachten

Een van de cliënten die met tape is geholpen is Ella de Jonge. Ze had zeker tien jaar ernstige hooikoortsklachten: "Kriebelende ogen dat je zo hard in je ogen wilt krauwen, dat je ze eruit wilt krabben. Niesen, loopneuzen, jeukende oren, noem het maar op."

Ze slikte al die jaren medicijnen, maar die heeft ze niet meer nodig sinds de fysiotherapeut haar behandelt tegen hooikoorts. "Het is wonderbaarlijk. Maar het werkt echt!"

De tape tegen hooikoortsklachten wordt in een c-vorm rond de schouderbladen aangebracht (foto: Omroep Zeeland)

Hoe is het mogelijk dat een simpel stukje tape kan helpen tegen hooikoortsklachten? "Sommige mensen denken weleens dat er een medisch goedje op zit", zegt fysiotherapeut Ellen van Houte. "Maar dat is echt niet het geval. Het is gewone tape. Het gaat om de rek die erin zit. Dat zorgt ervoor dat het helpt."

Tape werkt als placebo

Wetenschappelijk bewijs voor de werking van de tape is er niet, erkent Van Houte. Maar in haar praktijk komt een vaste groep mensen die tijdens het hooikoortsseizoen regelmatig vraagt een behandeling. Het zou ook nog kunnen dat de tape werkt als een placebo.

Dat is een middel of behandeling zonder medische werkzaamheid dat door suggestie toch een effect kan hebben. Fysiotherapeut Ellen van Houte sluit niet uit dat er bij het gebruik van de tape sprake is van zo'n placebo-effect. "Maar zou dat erg zijn? Baat het niet, dan schaadt het niet."

Een behandeling tegen hooikoorts kost bij de fysiotherapeut 17,50 per keer. De rekening wordt niet vergoed door de verzekering.