Examens gemaakt? Nu is het zweten voor de leraren

Zelf doen

Je zou zeggen dat Chris Dreves het in de dagen na de examens al druk genoeg heeft. Toch neemt hij wat extra hooi op de vork. ''Ik maak de examens eerst altijd zelf. Om te zien of ik het allemaal nog weet. Het is natuurlijk een kleine afgang als je veel fouten maakt'', grapt hij en dan zegt hij: ''Het is vooral om de gedachtegang van leerlingen sneller door te hebben. Als je de teksten van de toets zelf hebt gelezen, begrijp je sneller wat ze met hun antwoorden bedoelen.''

Tweede correctie

Dit jaar vond hij het vwo-examen Frans in de keuze van onderwerpen 'interessant' en het havo-examen was 'wat aan de lange kant, maar te doen'. Als de examens ingeleverd zijn, gaat Chris Dreves aan de slag. Hij corrigeert de examens van zijn eigen leerlingen, voert die in het systeem in en stuurt ze dan op naar een andere leraar Frans. Dreves zelf krijgt ook een stapeltje examens van een school ergens in het land om na te kijken. Maar nooit uit Zeeland. ''Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik de eindexamens van een andere Zeeuwse school kreeg.''

Leraar Chris Dreves is maar wat druk met het nakijken van de eindexamens Frans (foto: Omroep Zeeland)

Geen twee leraren zijn gelijk dus je kan weleens van mening verschillen met een collega, maar bij Chris Dreves heeft dat nog nooit tot discussie geleid. Dat is deels omdat het examen Frans grotendeels meerkeuze is. En Dreves heeft een methode waardoor er weinig valt te discussiëren. ''Wat ik bij de open vragen doe, is notities in de kantlijn zetten als ik twijfel. Dan weet mijn collega mijn overwegingen om iets goed of niet goed te rekenen.''

Beroepsgeheim

Het nakijken van stapel twee moet in een flink tempo gebeuren want er is een deadline. ''13 juni moet de uitslag bekendgemaakt worden.'' Chris Dreves weet dan allang hoe zijn leerlingen het eindexamen Frans hebben gemaakt. Maar dat mag hij nog niet verklappen, zelfs geen tipje van de sluier. ''Dat is beroepsgeheim!"