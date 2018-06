De deuren van Vestrock 2018 zijn geopend

Festival Vestrock is begonnen (foto: Omroep Zeeland)

De negende editie van het festival kent met artiesten als Kraantje Pappie, Tom Odell, Blaudzun en Rowwen Hèze een aantal grote namen.

Hoe volg je Vestrock bij Omroep Zeeland?

Op zaterdag 2 en zondag 3 juni kun je via de radio live meegenieten van Vestrock tijdens de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Op zondagavond is vanaf 18.15 uur een verslag van Vestrock te zien op televisie, dat elk half uur wordt herhaald. Op maandagavond staat Vestrock Junior centraal in Evenement van de Week, vanaf 17.15 uur elk half uur herhaald.

Ook kun je Vestrock het hele weekend volgen via de Facebookpagina Uit in Zeeland. Like de pagina!