Tweede verdachte gewelddadige woningoverval Breskens aangehouden

Boerderij overvallen in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

De aangehouden verdachte is een 36-jarige man uit het Brabantse Uden. In de zaak werd eerder al een 27-jarige Terneuzenaar aangehouden. De twee zouden bij de woning in Breskens een man hebben geslagen toen hij met zijn auto thuis aankwam. De man raakte gewond en werd in het ziekenhuis verzorgd.

In de woning bedreigden de overvallers de moeder en haar twee minderjarige kinderen met een vuurwapen. Tijdens de overval zag een van de slachtoffers kans om de politie te waarschuwen, die snel ter plaatse was. Toen de politie aankwam, vluchtten de twee overvallers in de auto van het slachtoffer. Er ontstond een aanrijding en er werd geschoten. Een 27-jarige verdachte man uit Terneuzen raakte gewond en werd direct aangehouden.

De politie heeft nu de tweede overvaller in Uden aangehouden.

