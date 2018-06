John Cleese voor laatste show: What's hosternokke?

John Cleese speelt in Vlissingen (foto: ANP)

Cleese werd in de jaren zeventig wereldberoemd door zijn rol in Monty Python. Daarna speelde hij onder andere in Fawlty Towers, A fish called Wanda en Harry Potter. In Vlissingen zal hij vanavond vertellen over zijn werk als komiek, slechte service in hotels en hij legt uit wat zwarte humor is.

"Ik verwacht hysterisch gelach en een staande ovatie in Vlissingen", zei hij in de Muziekmiddag op Omroep Zeeland Radio. Presentator Elias den Hollander wilde ook van Cleese weten wat hij van Nederland en Zeeland weet. "Ik ben dol op jullie voetballers, kaas en taal. Nederlands is de meest onnozele taal die er is."

Hosternokke

Cleese weet waar Vlissingen ligt, maar verder is er bij hem weinig over Zeeland bekend. Elias vertelde hem dat er in Zeeland veel ruimte is, dat we babbelaars en bolussen ('looks like dirt') eten en leerde hem en passant wat Zeeuwse woorden.

Zo weet Cleese nu wat 'oemoemenoe' en 'juust' betekenen, en ook het Zeeuwse woord 'hosternokke' kent geen geheimen meer voor Cleese. Gezien het repertoire van de man zal hij het woord best kunnen waarderen.

John Cleese op Omroep Zeeland Radio