Strand afgezet voor 'echte Zeeuwse vogel'

De populatie van de strandplevier is afgenomen met 75 procent ten opzichte van de jaren zeventig, dus de huidige populatie moet volgens Staatsbosbeheer worden beschermd. "Vorig jaar hebben vijftien strandplevieren hier proberen te broeden, maar ze werden voortdurend gestoord door recreanten. Hierdoor vloog die vogel steeds op waardoor de eieren niet konden uitkomen. Dat proberen we op deze manier te voorkomen", zegt boswachter Wendy Janse.

"Zeeuwse vogel"

Volgens Janse is de strandplevier een echte Zeeuwse vogel. "Het vogeltje broedt op de overgang tussen water en strand. Wat mij betreft een echte Zeeuwse soort, want als je zo van stranden en dynamiek houdt, dan ben je gewoon Zeeuws", zegt Janse lachend. Het vogeltje is wel lastig te spotten, want hij is maar tussen de 15 en 17 centimeter groot.

De strandplevier is te herkennen aan de zwarte snavel en poten. Hij wordt 15 tot 17 centimeter groot en bevindt zich vooral in kustgebieden (foto: Maarten Sluijter)

De broedperiode van de strandplevier begint in mei. In de wintermaanden vertrekt de vogel naar Zuid-Frankrijk. Dan wordt het afgezette gebied weer teruggeven aan de recreanten, maar Janse hoopt in de zomer het gebied weer af te kunnen zetten voor de volgende lichting.