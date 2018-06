Zeeuwen wonen ruimer dan gemiddelde Nederlander

Gemiddelde woonoppervlakte per persoon in vierkante meters per gemeente. (foto: Omroep Zeeland)

Tussen de Zeeuwse gemeentes zijn grote verschillen. Zo heeft een Vlissinger gemiddeld 60 vierkante meter woonoppervlakte, het laagste van alle dertien gemeenten. Hulst en Sluis trekken het Zeeuwse gemiddelde omhoog met ruim 80 vierkante meter woonoppervlakte per persoon.

Meer woonoppervlakte voor... alleenstaanden

Alleenstaanden hebben de meeste woonoppervlakte per persoon: 102 vierkante meter. Logisch, zij delen hun huis niet met andere mensen. Wederom spannen Hulstenaren de kroon: alleenstaanden in Hulst hebben gemiddeld bijna 117 vierkante meter tot hun beschikking, Vlissingers zo'n 78 vierkante meter.

Hoe meer mensen er in een huis wonen, hoe kleiner de woonoppervlakte per persoon. Zo hebben samenwonenden in Zeeland zo'n 66 vierkante meter per persoon tot hun beschikking. Mensen met kinderen komen er het 'slechtst' vanaf, die moeten het doen met 38 vierkante meter woonoppervlakte per persoon.