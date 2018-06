Deel dit artikel:











Harmes wint voor derde keer op rij Gaperloop

De Gaperloop in Gapinge is voor de derde keer op een rij gewonnen door Erwin Harmes. De atleet uit Middelburg liep de tien kilometer lange loop in ruim 32 minuten.

Erwin Harmes scoort drie op een rij in Gaperloop (foto: A. Schotanus/fotorunner.nl) Harmes hield ruim een minuut over op de nummer twee: Stefan Schrier. De derde plek was voor Adriaan Walhout. Bij de dames won de uit Gapinge afkomstige Linda Versluis in 43.08'. Tweede werd Sophie Miljoen en op de derde plaats eindigde Suzanne van Elsacker. Uitslagen Gaperloop heren 1. Erwin Harmes Middelburg 32.44' 2. Stefan Schrier Vlissingen 33.49' 3. Adriaan Walhout Middelburg 34.58' dames 1. Linda Versluis Gapinge 43.08' 2. Sophie Miljoen Gapinge 44.49' 3. Suzanne van Elsacker Middelburg 44.53'