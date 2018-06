Geen bekerprolongatie voor Dallinga

Jean Paul de Bruijn verloor vrijdag van Jean van Erp (foto: Ton Smilde)

Eerder deze week verloor Dallinga al met 6-2 van STZ Zundert. Daarna was er een zege op W. v.d. Sanden (8-0), maar in een rechtstreeks duel om een plek in de halve finale was SIS Schoonmaak te sterk.

Jean Paul de Bruijn, Steven van Acker en Berry Dallinga verloren alle drie van hun tegenstander. Het enige lichtpuntje was de zege van Fréderic Caudron op Glenn Hofman.

Door de nederlaag moet Dallinga de beker die ze vorig jaar nog wonnen dit jaar aan zich voorbij laten gaan.