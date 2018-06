Hockeyclub Goes blij met een stortbuitje

Het water wordt gezuiverd voordat het gebruikt wordt. Jacques Walhout, projectleider: "Op het moment dat je dat water gaat vernevelen en het niet gezuiverd is, dan kan er een legionella besmetting ontstaan. Door het zuiveringssysteem hoeven we niet bang te zijn dat er iemand ziek wordt."

Drinkwater

De buffer kan ongeveer veertig jaar mee, daarna moet die worden vervangen. Het water kan in lange droge periodes op raken. "Dan kijken we eerst of we nog regenwater uit de bassins kunnen leegpompen. Is dat niet het geval, dan moet je het water waarmee je de velden besproeit iets aanvullen met drinkwater. Maar op deze manier kan dat tot een minimum worden beperkt", zegt Walhout.

Een voorbeeldmodel van de 'Urban Rainshell' werd vertoond bij de Waterstraat in Delft (foto: Ger Pannekoek)

Het was de keus van de gemeente om het regenwaterzuiveringssysteem te installeren. "We hopen stiekem dat het buiten de training- en wedstrijdtijden regent zodat de buffer zich kan vullen," zegt Etienne Verhoef, bestuurslid van de hockeyclub Goes tevreden.