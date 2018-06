Plaatselijke bui tijdens optreden Rowwen Hèze

De Limburgse band, bekend van nummers als Bestel Mar en Limburg, heeft een trouwe aanhang die een aardig feestje kan bouwen. Zo trakteerde het publiek zichzelf, al dan niet gewenst, op een ferme bierdouche tijdens het optreden. De dag werd afgesloten met een optreden van de Engelse singer-songwriter Tom Odell.

Vandaag zijn er optredens van onder meer Blaudzun en Kraantje Pappie. Zondag is Vestrock Junior, dan spelen Lil' Kleine en Stuk in Hulst.

Live te volgen bij Omroep Zeeland

Vestrock is vandaag en morgen live te volgen bij Omroep Zeeland. Op de radio en via de Facebookpagina Uit in Zeeland.