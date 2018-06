Twee aanhoudingen bij verkeerscontrole op N57

(foto: Politie)

Twee automobilisten zijn aangehouden. Eén bleek onder invloed van alcohol te zijn, de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Verder deelde de politie in totaal zes bekeuringen uit, voor mobiel bellen, het niet dragen van de autogordel, rijden zonder rijbewijs, inhalen over de doorgetrokken streep en te hard rijden.

Verder inde de politie drie openstaande boetes, en moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren.

De agenten controleerden op verkeerszaken, maar ook op drugs, wapens en munitie en ondermijning. Het doel van de controle was om de verkeersveiligheid te vergroten en met de gerichte controles een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid.