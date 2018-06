Deel dit artikel:











'Een boer krijgt er 35.000 euro voor en wij worden verjaagd'

Zo'n 600 vissers demonstreren vandaag in Amsterdam tegen de aanlandplicht en windmolenparken op zee. Een van die vissers die vandaag meeloopt is Job Schot uit Tholen. Hij vindt de aanlandplicht, waardoor hij alle bijvangst aan wal moet brengen en niet langer over boord mag gooien een 'zinloze' regel, omdat het volgens hem de natuur eerder bedreigt dan beschermt.

(foto: Omroep Zeeland)