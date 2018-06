Deel dit artikel:











Hotel De Kamperduinen deels ontruimd na brand

Hotel De Kamperduinen in Kamperland is vanmorgen deels ontruimd na een brand. Het vuur brak rond 11.00 uur uit in een liftschacht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar besloot de tweede en derde etage van het hotel te ontruimen omdat er veel rookontwikkeling was.

De brandweer probeert de rook uit het hotel te krijgen. Als dat gebeurt is, mogen de gasten weer naar binnen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Hotel ontruimd na brand in Kamperland (foto: HV Zeeland)