Deel dit artikel:











Man met auto in de sloot in Kapelle

Op de Rijksweg in Kapelle is vanmorgen een automobilist van de weg geraakt en in de sloot beland. Dat gebeurde rond 9.30 uur ter hoogte van bedrijventerrein Smokkelhoek.

Meerdere brandweerwagens en ambulances werden opgeroepen, maar volgens HV Zeeland viel de situatie mee. De man die in de auto zat, bleef ongedeerd. Hoe hij van de weg kon geraken, is onbekend. De auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld. Tijdens de bergingswerkzaamheden was één van de rijbanen van de Rijksweg afgesloten. Auto in sloot Kapelle (foto: HV Zeeland)