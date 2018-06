Deel dit artikel:











Monique Verschuure wint Ladiesrun Goes

Monique Verschuure heeft in Goes de Ladiesrun gewonnen. De atlete uit Yerseke was na 10 kilometer de snelste op het parcours in en door Goes.

Monique Verschuure (foto: Omroep Zeeland) Verschuure had een flinke voorsprong op de nummer twee, dat was Esther Vermue uit Lewedorp. Zij kwam op ruim vier en een halve minuut als tweede over de eindstreep. Derde werd Annet van de Linde uit Nisse. Zij had weer ruim een minuut langer nodig dan Vermue. Ladiesrun Goes 10 kilometer plaats tijd 1. Monique Verschuure Yerseke 39.45' 2. Esther Vermue Lewedorp 44.18' 3. Annette van der Linden Nisse 45.25'