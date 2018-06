Debutant schiet Hoek naar finale nacompetitie

Trainer Jannes Tant is dolblij met het bereiken van de nacompetitie (foto: Orange Pictures)

Hoek had nog al wat personele problemen voorafgaand aan dit duel. Daniel Akindayini, Birgen Martens, Marijn Wijkhuis, Yoshi Verbrugge, Kim van den Bergh en Rik Impens ontbraken. Douwe Zeegers besloot deze week per direct te stoppen. Met een door trainer Jannes Tant in elkaar gepuzzelde opstelling ging het de 1-0 voorsprong verdedigen.

Maar die voorsprong was Hoek al snel kwijt in Spijkenisse. Etienne Mariana schoot na dertien minuten de 1-0 op het scorebord. Aan die goal zat een lucht van buitenspel, maar protesten van de Hoek-spelers leverde niks op. Vijf minuten later was Sidy Ceesay dichtbij een goal voor Hoek, maar zijn poging werd gered door de doelman van Spijkenisse.

Na de rust was er weer een blessuregeval aan de kant van Hoek. Stef de Backer bleef achter in de kleedkamer en werd vervangen door Thomas van Renterghem. Toch kwam Hoek na een klein uur spelen op gelijke hoogte. Aaron Verwilligen kopte een voorzet van Fabian Wilson binnen. Daarna hield Hoek-doelman Jordi de Jonghe zijn ploeg letterlijk op de been. Met twee reddingen met zijn voet voorkwam hij een nieuwe voorsprong voor Spijkenisse.

Invaller Van Hoorn

De Jonghe had twintig minuten voor tijd geen antwoord op een kopbal van Sander Barragan. Zo kwam Spijkenisse op 2-1, maar vijf minuten later scoorde Brian van Hoorn de gelijkmaker. Van Hoorn, normaliter speler van Hoek 2, maar meegenomen door de vele blessures stond net twee minuten in het veld toen hij voor de 2-2 tekende. Dat gelijke spel was voor Hoek genoeg om de finale van de nacompetitie te halen, waarin het gaat spelen tegen de winnaar van het duel Ter Leede-Ajax. Degene die dat duel wint gaat naar de Derde divisie.

Later zijn hier beelden te zien van de wedstrijd

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, De Backer (Van Renterghem/46), Beshliaha, Chergui, Verwilligen, Vandepitte, Besuijen(Van Hoorn/74), Leroy, Vitukynas, Ceesay (Mieras/87)

Scoreverloop

1-0 Mariana (13)

1-1 Verwilligen (56)

2-1 Barragan (70)

2-2 Van Hoorn (76)