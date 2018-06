Handen tekort in ziekenhuis, ADRZ probeert personeel te trekken

Vanwege het tekort aan personeel en de heersende griepgolf moest het ADRZ de banenmarkt eerder uitstellen.

De griepepidemie is inmiddels voorbij, dus ging de banenmarkt vandaag alsnog door. Bezoekers konden verschillende afdelingen bezoeken en kregen informatie over vacatures en de mogelijkheid om een opleiding te volgen.

Het ziekenhuis in Goes heeft momenteel 19 verschillende vacatures openstaan. Er zijn in totaal zo'n vijftig nieuwe mensen nodig om alle lege plekken op te vullen. De vacatures lopen uiteen van laborant tot operatie-assistent, maar er is vooral veel vraag naar gespecialiseerde verpleegkundigen en technisch personeel.

De NOS meldt vandaag dat het aantal medische vacatures in een jaar tijd verdubbeld is. In sommige ziekenhuizen in Nederland zouden afdelingen gesloten zijn en operaties uitgesteld worden. Zo erg is het in Goes nog niet volgens een woordvoerder van het ziekenhuis. Het personeelstekort zou vooralsnog geen gevolgen hebben voor de zorgverlening.