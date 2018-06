Deel dit artikel:











'Blij dat ik brei'

Arnemuiden was zaterdag the place to be voor brei- en haakliefhebbers. Voor de derde keer was daar het Brei- en Haakfestival. Er kwamen zo'n 400 bezoekers op af.

Jeanet Jaffari-Schroevers organiseert het evenement. Het is haar passie om te breien en haken. Op haar blog met de naam 'Ik ben blij dat ik brei' schrijft ze: "Net zoals de vorige keren wordt het géén beurs, géén markt of iets dergelijks maar gewoon een ontzettend gezellige - best groot uitgevallen - handwerkmiddag waar je andere liefhebbers kunt ontmoeten. " Brei - en Haakfestival in Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland )