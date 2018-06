Trip down memory lane in Zierikzee

Voor de reünie hadden zich zo'n 900 oud-leerlingen aangemeld. Na binnenkomst meldden zij zich in de aula bij een tafel van hun examenjaar of liepen ze meteen het schoolplein op om daar oud-klasgenoten te zien en te spreken.

'Maakt iets los'

Aan de oud-leerlingen en leraren die zijn overleden werd ook gedacht. In een aparte ruimte hingen foto's van hen. Zo kon er even bij hun overlijden worden stilgestaan. Mede-organisator van de reünie, Henning van den Akker, merkte in aanloop naar de reünie dat daar behoefte aan was. "Drie weken geleden nog is er een oud-klasgenoot van mij overleden en dan merk je toch dat het iets losmaakt", zegt hij.

Vrolijk weerzien bij Pieter Zeeman (foto: Omroep Zeeland )

Waar sommigen elkaar nog bijna dagelijks zien op Schouwen-Duiveland, is het voor anderen jaren geleden dat ze elkaar voor het laatst gezien hebben. Andere studies, liefdes of werk elders gevonden in andere plekken van het land of in de wereld.

En waar hartsvriendinnen jaren geleden elkaar bij het verlaten van school, tegen beter weten in, plechtig beloofden contact met elkaar te houden. Doen ze dat na vandaag ongetwijfeld weer.

'Hij heeft mijn examen gered'