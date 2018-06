TOP Arnemuiden sluit veldseizoen goed af

TOP Arnemuiden pakt tweede plek in Hoofdklasse (foto: Omroep Zeeland)

In het begin maakten de teams er een gelijkopgaande wedstrijd van. Oranje Wit kwam driemaal op voorsprong, maar telkens had TOP hier een antwoord op. Peter van Belzen wist zijn ploeg niet veel later voor het eerst op voorsprong te brengen, maar lang kon TOP hier niet van genieten. In het slotstuk van de eerste helft nam TOP eindelijk afstand van Oranje Wit na doelpunten van Jeanine Marijs en Dylan Gilissen en ging het rusten met 7-10 in het voordeel van de ploeg uit Arnemuiden.



Ook na de rust was het lang spannend. Zeker omdat Oranje Wit zich knap wist terug te knokken tot 13-13. Meteen na die gelijkmaker was TOP bij de les en nam het definitief afstand van de thuisploeg. Jeanine Marijs en Peter van Belzen waren de uitblinkers aan Arnemuidse zijde en bezorgde Goedkoop een mooi afscheid. Oranje Wit kwam in de eindfase nog dichtbij, maar uiteindelijk won TOP met 21-24 en stelde het zo de tweede plaats in de Hoofdklasse veilig.