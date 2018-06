Kloetinge naar volgende ronde nacompetitie na verlenging

Matchwinner Mark Schuit scoorde in de verlenging (foto: Ron Quinten)

Kloetinge trad vanmiddag in Ede aan voor promotie naar de hoofdklasse tegen DTS. De eerste kans van de wedstrijd was voor DTS, dat na zeven minuten een vrije trap in de muur zag belanden. Na een kwartier spelen kreeg Roy Mulder een mogelijkheid, maar hij schoot over. Vijf minuten later rukte Remco van Tiggele op richting zestien meter gebied, maar hij schoot naast. Ook van de andere kant kwam er gevaar toen Jamal Ouassif een voorzet rakelings naast het doel van Matthew Lentink zag gaan. Diezelfde Ouassif kreeg nog enkele kansen maar faalde steeds in de afwerking. Drie minuten voor rust kwam hij 1 op 1 met doelman Lentink, maar de Kloetinge-keeper redde. Er werd niet meer gescoord waardoor de rust met 0-0 werd bereikt.



Tweede helft

Trainer Marcel Lourens bracht met Tom de Bonte een extra aanvaller in het veld in een poging de beslissing te forceren. Al gelijk in de tweede minuut na rust kreeg De Bonte de kans om de 0-1 stand op het bord te zetten, maar dat lukte niet. Kort daarna was het Joel Dekker voor DTS, maar hij kopte hoog over het doel van Kloetinge. Daarna was het weer Kloetinge, middels Timo Jansen die zijn schot geblokt zag worden door de DTS-keeper. Na een klein kwartier spelen in de tweede helft kreeg Kloetinge een strafschop nadat Maarten van Vooren werd neergelegd. Diezelfde Van Vooren ging zelf achter de bal staan en benutte de penalty.

Maarten van Vooren juicht nadat hij Kloetinge op voorsprong heeft gezet (foto: Ron Quinten)

DTS legde zich niet neer bij een nederlaag en ging door met het creëren van kansen, vooral weer via Jamal Ouassif die kansen kreeg. Het was DTS dat aanviel en Kloetinge dat tegenhield in de slotfase. Joel van Wijk had kort voor tijd de gelijkmaker op zijn schoen, maar hij miste voor open doel. Maar toch kwam DTS nog op gelijke hoogte door Jamal Ouassif, die in de dying seconds de 1-1 aantekende. En dat betekende verlenging.



Mark Schuit

In de verlenging was het Mark Schuit die een kans kreeg en die wist te benutten. De naar Baronie vertrekkende Schuit zette Kloetinge op 1-2. DTS ging in de slotfase massaal naar voren en speelde alles of niets. Maar het mocht niet baten voor DTS. Kloetinge wint en speelt komend weekend thuis in de volgende ronde tegen Sportlust'46 uit Woerden.

Scoreverloop

0-1 Van Vooren (58/pen)

1-1 Ouassif (90)

1-2 Schuit (105)



Opstelling Kloetinge

Lentink, Jansen, Jaap Esser, De Jonge, Wuyts (De Bonte/46), Van den Dries (Van Keulen/91), Mulder, Van Tiggele (Özgan/72), Van der Poel, Schuit, Van Vooren